Ascenso y descenso en México: ¿por qué la Liga MX mantiene cerrado el camino a Primera División?

El futbol mexicano mantiene abierto uno de sus debates más importantes: el regreso del ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión. Aunque durante años se planteó que la suspensión sería temporal, el sistema quedó fuera del reglamento de la máxima categoría para la temporada 2026-27.

La explicación de la FMF y la Liga MX se concentra en las diferencias económicas que existen entre ambas divisiones. De acuerdo con los dirigentes, los clubes de Expansión no tienen actualmente las condiciones financieras, infraestructura y capacidad operativa necesarias para competir en Primera División.

El argumento económico de la Liga MX

El ascenso y descenso fueron suspendidos en 2020, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. En aquel momento se planteó que el sistema podría recuperarse después de un periodo de transición.

Sin embargo, el regreso no ocurrió. Para 2026, la FMF y la Liga MX presentaron un nuevo modelo de organización en el que la Liga de Expansión encabeza una pirámide de categorías, pero el ascenso deportivo a Primera División no está contemplado actualmente.

La dirigencia argumenta que existe una brecha considerable entre ambos niveles. Ivar Sisniega explicó que actualmente no existe un fondo que permita ayudar económicamente a los clubes durante el proceso de ascender o descender, una condición que considera necesaria para recuperar el formato.

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¿También hay un interés económico de los dueños?

Aquí comienza la discusión que divide a aficionados, clubes y directivos.

Un sistema abierto significa que un equipo de Liga MX puede perder la categoría después de una mala temporada. Eso representa un riesgo deportivo, pero también puede tener consecuencias económicas para sus propietarios.

Por el contrario, mantener una Primera División cerrada ofrece mayor certeza a los clubes que ya forman parte de ella. Sus propietarios no tienen que enfrentar el riesgo de perder la categoría por resultados deportivos y pueden operar dentro de un mercado más estable.

No obstante, esta interpretación debe distinguirse de la postura oficial. La FMF y la Liga MX no han señalado que proteger el valor de las franquicias sea la razón para eliminar el descenso; su argumento público se centra en la diferencia económica e infraestructura entre las categorías.

Los derechos de televisión también son parte del debate

Otro de los proyectos centrales de la Liga MX es la centralización de los derechos de transmisión.

Francisco Iturbide ha explicado que la intención es fortalecer económicamente a la competencia y posteriormente generar mecanismos que permitan apoyar a las diferentes categorías del futbol mexicano. La idea contempla que, una vez que exista mayor estabilidad económica, pueda volver a discutirse el ascenso y descenso.

Esto significa que el regreso no está planteado como una decisión exclusivamente deportiva. Para los dirigentes, primero tendría que construirse un modelo económico capaz de soportar las consecuencias de subir o bajar de división.

El problema: ¿qué pasa con los equipos que sí quieren ascender?

La decisión ha provocado inconformidad entre varios clubes de Liga de Expansión.

Equipos como Leones Negros, Cancún FC, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Mineros de Zacatecas han mantenido acciones legales para intentar recuperar el sistema de ascenso y descenso.

El argumento de los clubes es que algunos realizaron inversiones importantes para cumplir con los requisitos establecidos por la propia Federación, con la expectativa de que el ascenso deportivo regresaría.

La situación también llegó al ámbito legislativo. En septiembre de 2026, el Senado impulsó una propuesta para establecer nuevamente el ascenso y descenso como parte de las obligaciones relacionadas con la competencia deportiva.

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¿Por qué el tema genera tanta molestia entre los aficionados?

Porque el ascenso y descenso representa una de las principales vías para que un club pequeño pueda llegar a Primera División por méritos deportivos.

Sin ese mecanismo, ganar un campeonato de Liga de Expansión no necesariamente significa subir a la máxima categoría. Actualmente existen requisitos económicos, administrativos y de infraestructura que deben cumplirse para tener acceso al máximo circuito.

Esto cambia completamente el incentivo de la competencia: un club puede ser campeón en la cancha, pero ese resultado por sí solo no garantiza su lugar en Liga MX.

¿Entonces cuál es el verdadero motivo?

Con la información pública disponible, no existe un solo motivo comprobado.

La explicación oficial es económica: la diferencia entre Liga MX y Expansión es demasiado grande y no existe todavía un mecanismo para proteger financieramente a los clubes que cambian de categoría.

Pero también existe una consecuencia evidente del modelo: los equipos que ya están en Primera División conservan su lugar y reducen el riesgo asociado al descenso.

Además, la Liga MX busca fortalecer su negocio, centralizar derechos de televisión y atraer nuevas inversiones antes de modificar nuevamente el sistema.

Por eso, el debate no se reduce a una pregunta deportiva. En realidad enfrenta dos modelos de futbol: uno basado en una estructura cerrada y económicamente controlada, y otro en el que los resultados dentro de la cancha determinan quién sube y quién baja.

Mientras los dirigentes consideran que primero debe fortalecerse económicamente la pirámide del futbol mexicano, los clubes que buscan ascender sostienen que sin una posibilidad real de llegar a Primera División, la competencia pierde uno de sus principales incentivos.

Y esa es precisamente la discusión que ahora ha salido de las canchas para llegar incluso al Senado y a las autoridades encargadas de vigilar la competencia económica.