Presidenta Sheinbaum encabeza “Honestidad y resultados en Sonora” en la recta final de su gira nacional: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 26 de septiembre el evento “Honestidad y resultados en Sonora”, como parte de la gira nacional de rendición de cuentas que realiza tras la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria ha recorrido durante septiembre distintas entidades del país para presentar resultados específicos de su administración en cada estado, con información relacionada con programas sociales, infraestructura, educación, salud y otros proyectos federales.

La visita a Sonora estaba contemplada dentro de la última etapa de este recorrido. El pasado 24 de septiembre, Sheinbaum confirmó que después de sus actividades en Tabasco, Guerrero y Michoacán acudiría el sábado a Sonora, antes del cierre de la gira en la Ciudad de México.

¿Qué es la gira “Honestidad y resultados”?

La gira surgió como una extensión territorial del Segundo Informe de Gobierno que Sheinbaum presentó el pasado 1 de septiembre en Palacio Nacional.

Durante ese acto, la Presidenta señaló que su administración busca mantener una política de rendición de cuentas directa y recorrer el territorio para informar sobre las acciones del Gobierno federal.

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En eventos anteriores de la misma gira, Sheinbaum ha presentado cifras diferenciadas para cada entidad sobre beneficiarios de programas de Bienestar, obras carreteras, hospitales, escuelas, vivienda y proyectos de infraestructura.

Sonora forma parte del cierre del recorrido por los estados

El evento en Sonora se realiza después de que la mandataria encabezó el viernes actos de rendición de cuentas en Tabasco, Guerrero y Michoacán.

Sheinbaum había explicado previamente que su objetivo era visitar las 32 entidades durante septiembre y cerrar el recorrido con una asamblea en la Ciudad de México. En actos anteriores, como el realizado en Querétaro, detalló que esta dinámica busca llevar el informe presidencial directamente a los estados.

El cierre de la gira está previsto para este domingo en el Zócalo capitalino, con una asamblea enfocada en los resultados de su administración para la Ciudad de México.

Durante el evento de este sábado en Sonora se espera que la Presidenta exponga los principales avances y proyectos federales correspondientes a la entidad.

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