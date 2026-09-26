Gilberto Mora aparece como héroe y salva a México en el debut de Rafael Márquez

Gilberto Mora apareció en el momento que más necesitaba la Selección Mexicana para evitar la derrota ante Colombia y darle a Rafael Márquez un estreno con buenas sensaciones en el banquillo del Tricolor. El mediocampista de Xolos marcó un golazo que significó el empate 1-1 en Baltimore.

El resultado dejó a México con algunos aspectos positivos, principalmente por la reacción después del gol colombiano y el control que consiguió durante buena parte del encuentro. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a ser uno de los principales pendientes del equipo.

México reacciona después del gol de Colombia

El conjunto dirigido por Rafael Márquez comenzó el partido con la intención de tomar el control, pero una desatención en la zona defensiva permitió que Luis Suárez adelantara a Colombia apenas al minuto nueve.

El gol no descompuso al Tricolor. México comenzó a tener mayor posesión de la pelota y encontró espacios para acercarse al arco defendido por Álvaro Montero.

Una de las oportunidades más claras llegó después de un disparo de Piojo Alvarado que terminó en el poste. Posteriormente, Luis Chávez estuvo cerca de conseguir el empate con un remate que se estrelló en el travesaño.

El equipo mexicano insistió sin perder el orden y poco a poco llevó el partido al terreno colombiano.

Gilberto Mora aparece con una gran jugada

Cuando México buscaba el empate, Gilberto Mora tomó el protagonismo.

El jugador de Xolos recibió el balón dentro del área y mostró su calidad individual para superar a un defensor colombiano con un recorte. Después de quedar frente al arco, Mora definió con precisión para vencer a Montero y colocar el 1-1 en el marcador.

El tanto representó también el primer gol de México en la etapa de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Nacional.

La anotación volvió a poner los reflectores sobre Mora, uno de los jóvenes mexicanos que ha generado mayor expectativa por sus actuaciones y su capacidad para competir a pesar de su corta edad.

México busca el triunfo, pero no encuentra el segundo gol

Después del empate llegaron modificaciones en ambos equipos. Márquez movió sus piezas, pero México mantuvo la estructura y continuó buscando espacios para generar peligro.

El Tricolor consiguió acercarse nuevamente al área colombiana, aunque volvió a encontrarse con el mismo problema: la falta de contundencia en los últimos metros.

México tuvo momentos de dominio y mostró capacidad para reaccionar después de recibir el primer golpe, pero no logró transformar esa superioridad en el gol que le hubiera dado la victoria.

El 1-1 ante Colombia dejó a Rafael Márquez con un debut en el que México mostró capacidad de respuesta y buenos momentos futbolísticos, aunque también evidenció que todavía debe mejorar su definición frente al arco.