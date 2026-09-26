¿Qué se celebra hoy 27 de septiembre y qué santo se festeja este domingo?

Este domingo 27 de septiembre de 2026 se conmemora el Día Mundial del Turismo, una fecha establecida para reconocer la importancia de esta actividad en el desarrollo económico, social y cultural de los países. Además, el calendario católico dedica esta jornada a San Vicente de Paúl, sacerdote francés recordado por su labor en favor de las personas en situación de pobreza.

¿Qué se celebra hoy 27 de septiembre?

El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre. La fecha busca destacar el impacto del turismo y su capacidad para acercar culturas, generar actividad económica y favorecer el intercambio entre comunidades. La Organización de las Naciones Unidas incluye el 27 de septiembre de 2026 como la fecha oficial de esta conmemoración.

Para 2026, la jornada pone especial atención en la transformación tecnológica de la industria turística. Naciones Unidas señala que el lema de este año es “Agenda digital e inteligencia artificial para rediseñar el turismo”, con énfasis en los cambios que estas tecnologías generan en la manera de elegir destinos, contratar servicios y diseñar experiencias de viaje.

El turismo representa además una actividad relevante para México, debido a la diversidad de destinos culturales, históricos, naturales y de playa que existen en el país.

¿Qué santo se celebra hoy 27 de septiembre?

Este domingo se celebra a San Vicente de Paúl, cuya memoria litúrgica aparece en el calendario de la Arquidiócesis de México para el 27 de septiembre.

San Vicente de Paúl nació en Francia en 1581 y fue ordenado sacerdote. A lo largo de su vida dedicó buena parte de su trabajo al servicio de las personas pobres y enfermas.

Fue fundador de la Congregación de la Misión, conocida como los Paúles, y junto con Santa Luisa de Marillac impulsó la creación de las Hijas de la Caridad, una congregación dedicada al servicio de los más necesitados.

Murió en París en 1660 y fue canonizado en 1737. La Iglesia católica lo reconoce como patrono de las obras de caridad.

Santoral del 27 de septiembre

Además de San Vicente de Paúl, este domingo también se recuerda a otros santos y beatos, entre ellos San Cayo de Milán, San Elzearo de Sabran, San Florentino de Sedunum y Santa Hiltrudis de Liesse.

Por lo tanto, quienes llevan el nombre de Vicente celebran tradicionalmente su santo este 27 de septiembre.

En resumen