Cancún: hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda

La tarde de este sábado, un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle 10, en la Región 96, luego de que vecinos de la zona reportaran a las autoridades la presencia de fuertes olores fétidos provenientes del inmueble. De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector comenzaron a percatarse de la situación debido al intenso olor que emanaba de la vivienda, además de notar que desde hacía varios días no se observaba movimiento en el domicilio. Ante la situación, solicitaron la intervención de las autoridades para verificar lo que ocurría en el lugar. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras ingresar al inmueble, localizaron a una persona sin vida. Debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, fue necesario preservar el área y establecer un perímetro de seguridad para evitar la alteración de posibles indicios. La zona fue acordonada por los agentes municipales, mientras se esperaba la llegada del personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de realizar las diligencias correspondientes. Vecinos señalaron de manera extraoficial que el inmueble presuntamente habría sido utilizado como un punto de venta de sustancias ilícitas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y será parte de las investigaciones que se realicen en torno al caso. Hasta el momento, tampoco se ha establecido de manera oficial la identidad de la persona localizada ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Debido al avanzado estado de descomposición, será necesario realizar los estudios forenses correspondientes para determinar la causa y el tiempo aproximado del fallecimiento. Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de la escena y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar si se trató de una muerte por causas naturales, un accidente o si existen elementos que permitan establecer que se cometió algún delito. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que deberá reunir los indicios necesarios, así como recabar testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del inmueble de la Región 96.