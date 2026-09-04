México en el Mundial Femenil Sub 20 2026: calendario, horarios y dónde ver sus partidos

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 está lista para comenzar su participación en la Copa del Mundo de la categoría, que este año tendrá como sede Polonia y reunirá a 24 selecciones.
El torneo arrancará este sábado 5 de septiembre y llegará a su fin el domingo 27 del mismo mes en Lódź. Los partidos se disputarán en cuatro ciudades: Katowice, Bielsko-Biała, Lódź y Sosnowiec.
México quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá como rivales a Benín, Polonia y Argentina. La fase de grupos contempla tres encuentros para cada selección y los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a la siguiente ronda, junto con los cuatro mejores terceros.
¿Cuándo juega México en el Mundial Femenil Sub 20?
El equipo dirigido por Doriva Bueno debutará el mismo día en que comenzará la competencia mundialista. Los tres encuentros de México en la primera fase están programados a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.
México vs. Benín
- Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026
- Hora: 10:00 horas
- Estadio: Arena Katowice
Polonia vs. México
- Fecha: martes 8 de septiembre de 2026
- Hora: 10:00 horas
- Estadio: Arena Katowice
Argentina vs. México
- Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026
- Hora: 10:00 horas
- Estadio: Arena Katowice
Todos los horarios corresponden al centro de México.
¿Dónde ver los partidos de México?
Los encuentros de la Selección Mexicana Femenil Sub 20 podrán seguirse en televisión y plataformas digitales.
De acuerdo con la información proporcionada, los partidos tendrán transmisión por:
- Canal 9
- TUDN
- ViX
De esta manera, los aficionados podrán seguir el camino del conjunto mexicano durante la fase de grupos del Mundial Femenil Sub 20 2026.
¿Quiénes integran la Selección Mexicana Sub 20?
El técnico Doriva Bueno convocó a 21 futbolistas para representar a México en la Copa del Mundo.
Porteras
- Valentina Murrieta — América
- Camila Vázquez — Atlas
- Mariangela Medina — UCLA
Defensas
- Michel Fong — Tijuana
- Mia Villalpando — Tigres
- Berenice Ibarra — Pachuca
- Alexa Martínez — Pachuca
- Ahslee Mora — UTEP Miners
- Natalia Muñoz — Tigres
- Arantza Segura — América
- Ana Lorena Torres — Atlante
Mediocampistas
- Abril Fragoso — Pachuca
- Monique Montes — Rayadas
- María Inés González — Tigres
- Alexa Soto — América
- Yareli Valadez — Pachuca
- Alice Soto — Rayadas
Delanteras
- Jalen Chaney — Creighton University
- Deiry Ramírez — Tigres
- Noemí Villalobos — Atlas
- Montserrat Saldívar — América
¿Cómo se jugará el Mundial Femenil Sub 20?
La edición 2026 contará con 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos.
Los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán su boleto a la siguiente ronda. A ellos se sumarán las cuatro mejores selecciones que terminen en el tercer puesto, con lo que se completarán los equipos de la fase eliminatoria.
El Mundial comenzará el 5 de septiembre y la final está programada para el 27 de septiembre en Lódź, Polonia.
México tendrá su primer examen ante Benín, antes de medirse con la selección anfitriona y cerrar la fase de grupos frente a Argentina.