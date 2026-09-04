México en el Mundial Femenil Sub 20 2026: calendario, horarios y dónde ver sus partidos

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 está lista para comenzar su participación en la Copa del Mundo de la categoría, que este año tendrá como sede Polonia y reunirá a 24 selecciones.

El torneo arrancará este sábado 5 de septiembre y llegará a su fin el domingo 27 del mismo mes en Lódź. Los partidos se disputarán en cuatro ciudades: Katowice, Bielsko-Biała, Lódź y Sosnowiec.

México quedó ubicado en el Grupo A, donde tendrá como rivales a Benín, Polonia y Argentina. La fase de grupos contempla tres encuentros para cada selección y los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a la siguiente ronda, junto con los cuatro mejores terceros.

¿Cuándo juega México en el Mundial Femenil Sub 20?

El equipo dirigido por Doriva Bueno debutará el mismo día en que comenzará la competencia mundialista. Los tres encuentros de México en la primera fase están programados a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

México vs. Benín

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Hora: 10:00 horas

10:00 horas Estadio: Arena Katowice

Polonia vs. México

Fecha: martes 8 de septiembre de 2026

martes 8 de septiembre de 2026 Hora: 10:00 horas

10:00 horas Estadio: Arena Katowice

Argentina vs. México

Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026

viernes 11 de septiembre de 2026 Hora: 10:00 horas

10:00 horas Estadio: Arena Katowice

Todos los horarios corresponden al centro de México.

¿Dónde ver los partidos de México?

Los encuentros de la Selección Mexicana Femenil Sub 20 podrán seguirse en televisión y plataformas digitales.

De acuerdo con la información proporcionada, los partidos tendrán transmisión por:

Canal 9

TUDN

ViX

De esta manera, los aficionados podrán seguir el camino del conjunto mexicano durante la fase de grupos del Mundial Femenil Sub 20 2026.

¿Quiénes integran la Selección Mexicana Sub 20?

El técnico Doriva Bueno convocó a 21 futbolistas para representar a México en la Copa del Mundo.

Porteras

Valentina Murrieta — América

Camila Vázquez — Atlas

Mariangela Medina — UCLA

Defensas

Michel Fong — Tijuana

Mia Villalpando — Tigres

Berenice Ibarra — Pachuca

Alexa Martínez — Pachuca

Ahslee Mora — UTEP Miners

Natalia Muñoz — Tigres

Arantza Segura — América

Ana Lorena Torres — Atlante

Mediocampistas

Abril Fragoso — Pachuca

Monique Montes — Rayadas

María Inés González — Tigres

Alexa Soto — América

Yareli Valadez — Pachuca

Alice Soto — Rayadas

Delanteras

Jalen Chaney — Creighton University

Deiry Ramírez — Tigres

Noemí Villalobos — Atlas

Montserrat Saldívar — América

¿Cómo se jugará el Mundial Femenil Sub 20?

La edición 2026 contará con 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos.

Los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán su boleto a la siguiente ronda. A ellos se sumarán las cuatro mejores selecciones que terminen en el tercer puesto, con lo que se completarán los equipos de la fase eliminatoria.

El Mundial comenzará el 5 de septiembre y la final está programada para el 27 de septiembre en Lódź, Polonia.

México tendrá su primer examen ante Benín, antes de medirse con la selección anfitriona y cerrar la fase de grupos frente a Argentina.