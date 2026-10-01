Manuel Masalva revela que le amputaron los dedos por una fuerte bacteria 

El actor mexicano Manuel Masalva, reconocido por sus papeles en producciones como ‘Narcos: México’ y ‘La Rosa de Guadalupe', rompió el silencio este 1 de octubre de 2026 sobre las severas secuelas físicas que enfrentó tras ser hospitalizado de emergencia en Dubái.

Por medio de sus redes sociales, Masalva reveló las secuelas que tuvo tras ser hospitalizado y reveló a sus seguidores que los médicos tuvieron que amputarle los dedos debido a las complicaciones provocadas por una agresiva infección bacteriana; generando sorpresa entre sus seguidores.

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¿Cuál fue la razón por la que le amputaron los dedos a Manuel Masalva?

La crisis médica de Masalva comenzó en marzo de 2025, cuando contrajo una microbacteria que afectó múltiples órganos y se propagó rápidamente por su torrente sanguíneo. La gravedad de la infección provocó que permaneciera en un coma inducido por más de 100 días en un hospital de Dubái.

Durante este periodo sus familiares y colegas emprendieron campañas para recaudar fondos para sus gastos médicos. Al despertar del coma, el flujo sanguíneo a sus extremidades inferiores se encontraba gravemente comprometido, lo que originó necrosis y gangrena.

“Durante varias semanas vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena... los doctores me informaron que había que amputar mis dedos y yo lo acepté”, relató el actor, señalando que la prioridad del equipo médico y de él mismo fue salvar su vida.

Tras superar la fase crítica, ser dado de alta del hospital extranjero en julio y regresar a México, Masalva inició un proceso de rehabilitación física y aprendizaje. El actor compartió que desde hace unos meses utiliza prótesis para recuperar el equilibrio y la movilidad.

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