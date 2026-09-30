Peppino Mazzullo, Gabino Palomares y Jorge Kahwagi: La trágica coincidencia que reaviva la 'Regla de Tres' en el espectáculo

En el mundo del entretenimiento existe una vieja creencia que vuelve a cobrar fuerza cada vez que la tragedia sacude a la farándula: las muertes de los famosos nunca vienen solas, siempre ocurren de tres en tres; y durante este miércoles 30 de septiembre de 2026, se confirmaron tres decesos de suma importancia en el mundo del entretenimiento.

Durante este miércoles la coincidencia volvió a congelar a la opinión pública tras confirmarse en cuestión de horas los decesos del actor italiano Peppino Mazzullo, la voz original del entrañable Topo Gigio; el cantautor y referente de la Nueva Canción, Gabino Palomares; y el mediático empresario y exboxeador Jorge Kahwagi.

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¿Qué es la “Regla de 3” y por qué se cree que es una maldición?

Para millones de usuarios en redes sociales y seguidores del espectáculo, la partida casi simultánea de estas tres figuras reabrió de inmediato el debate sobre la célebre “Regla de Tres”; sin embargo, no todos conocen la famosa maldición por lo que te contaremos las creencias detrás de esta regla.

La “Regla de 3” en el espectáculo es una leyenda urbana que postula la creencia supersticiosa de que las celebridades y figuras públicas siempre fallecen en grupos de tres. Se le considera una maldición porque infunde el temor de que, tras el deceso de una personalidad mediática, inevitablemente caerán dos más para completar una "tercia trágica".

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Aunque no existe sustento científico, el mito se mantiene vivo en 2026 gracias a la inmediatez de las redes sociales. Cada vez que coinciden muertes de famosos en un mismo día, la conversación digital reactiva esta idea de "maldición" para intentar dar un sentido colectivo y narrativo a la pérdida.

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