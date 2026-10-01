Cateos dejan seis detenidos, presunta droga y cuatro motocicletas aseguradas en Campeche

Seis personas fueron aseguradas durante dos operativos contra el narcomenudeo realizados en la ciudad, donde autoridades ministeriales decomisaron presuntas drogas y cuatro motocicletas, como parte de las investigaciones por delitos contra la salud.

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El primer cateo se efectuó en el barrio de la Ermita, donde fueron detenidos tres hombres y una mujer, identificados con las iniciales R.A.B.A., A.R.F., M.D.J.C.R. y E.D.C.A. En el inmueble se encontraron bolsas de nylon con fragmentos blanquecinos, además de cuatro motocicletas que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Una segunda diligencia tuvo lugar en la colonia Bellavista, donde fueron asegurados J.A.C.C. y M.A.F.T., ambos masculinos, durante la intervención se localizaron diversas bolsitas con fragmentos blanquecinos, así como otras que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

En ambos casos, los aseguramientos estuvieron relacionados con carpetas de investigación por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión con fines de comercio.