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Cateo en Escárcega deja dos detenidos y decomiso de presuntas drogas

La Vicefiscalía Regional y fuerzas federales aseguraron presunta droga y detuvieron a dos hombres en un cateo en la colonia Carlos Salinas de Gortari, en Escárcega.

Por Redacción Por Esto!

1 de oct de 2026

1 min

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Operativo antidroga en la colonia Salinas de Gortari de Escárcega deja dos detenidos
Operativo antidroga en la colonia Salinas de Gortari de Escárcega deja dos detenidos / Especial

Dos hombres fueron detenidos durante un cateo realizado en un predio de la colonia Lic. Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Escárcega, donde las autoridades también aseguraron presuntas drogas y diversos indicios relacionados con una investigación por narcomenudeo.

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La diligencia fue realizada por elementos de la Vicefiscalía General Regional con sede en Escárcega, con el apoyo de efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, como parte de las investigaciones por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron a dos hombres identificados con las iniciales K.I.M.Z. y J.A.T.G. En el inmueble también localizaron un recipiente de plástico blanco que contenía fragmentos sólidos de color blanco, así como varias bolsitas transparentes con una sustancia blanca y otras con hierba verde y seca.

Las autoridades aseguraron fragmentos sólidos blancos y bolsas con hierba verde y seca.
Las autoridades aseguraron fragmentos sólidos blancos y bolsas con hierba verde y seca.

Los dos hombres y los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre la cantidad o el tipo de sustancias aseguradas.

JGH

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