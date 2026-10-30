El Komander confirma el fallecimiento de su bebé y lo despide con mensaje en redes sociales

El cantante conocido como El Komander, anunció por medio de sus redes sociales la muerte de uno de sus hijos. Por medio de las redes sociales, el equipo de trabajo de Alfredo Ríos, confirmó la muerte de José Eliseo Ríos Ávila.

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, ya que no fue revelada en la esquela que publicaron en las redes sociales, pero sí expresaron el apoyo para el cantante y para sus familiares por la muerte del menor.

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¿Qué ha sucedido con El Komander?

En la publicación que se ha hecho tendencia en las redes sociales, el cantante le dedicó un mensaje a su pequeño, José Eliseo, donde se puede leer lo siguiente: "Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor".

Además, el equipo de trabajo del cantante le volvió a mostrar su apoyo a la familia de El Komander, donde le dedicaron unas emotivas palabras.

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"Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del señor. Todo el equipo de trabajo de Alfredo Ríos El Komander. Lamentamos con profunda tristeza y compartimos su dolor por el sensible fallecimiento de José Eliseo Ríos Ávila. Descanse en paz"

Se sabe que el cantante tiene un total de siete hijos, los cuales se llaman: Anahí, Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla.

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