Atropellan a motociclista por una funcionaria del gobierno municipal de Playa del Carmen

Un motociclista resultó con graves lesiones al ser atropellado por supuesta funcionaria del ayuntamiento municipal de Playa del Carmen cuando circulaba a bordo de una camioneta propiedad del Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 115 conducida calle 8 en la colonia Ejidal de Playa del Carmen, donde, según testigos, la mujer que conducía la camioneta se volvió su alto obligatorio y atropelló al motociclista, dicha unidad quedó bajo las llantas de la camioneta.

Luego de los hechos, vecinos que presenciaron la escena de inmediato lo reportaron a los cuerpos de emergencia a través del 911, poco después, una ambulancia se presentó en el lugar del impacto, los paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios al joven motociclista, luego de valorar lo subieron a una camilla y a bordo de la ambulancia, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Poco después se presentaron agentes de Tránsito municipal para realizar los peritajes, y ordenaron el arrastre de la camioneta y la motocicleta implicada hacia un corralón para evaluar los daños, materiales y fincar responsabilidades.

De acuerdo con la información preliminar, esta camioneta formaba parte de la flotilla de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen, sin embargo, fueron asignadas a funcionarios públicos de esta ciudad.

Cabe mencionar que la camioneta es de color azul, y sin placas de circulación. Hasta el momento se desconoce la identidad de la funcionaria presunta responsable de haber atropellado al motociclista.