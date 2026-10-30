Liga MX: El Atlas de Crespo vence al San Luis y acecha al líder América en el Apertura 2026

Con un gol del argentino Florián Monzón, el Atlas venció de visita 1-0 al Atlético San Luis este viernes en el estadio Libertad Financiera, en el arranque de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Dirigidos por el argentino Hernán Crespo, los Zorros del Atlas tomaron el segundo lugar con 27 puntos, a uno del líder América que el sábado recibirá al Toluca.

"Tenemos jugadores predispuestos al sacrificio y a corregir errores", dijo Crespo tras el octavo triunfo del Atlas en el torneo.

"Hoy la clasificación nos ayuda y nos sonríe en la tabla de posiciones, pero estamos muy tranquilos y serenos", añadió Valdanito.

El Atlético del entrenador mexicano Diego Mejía se quedó con 19 unidades en la undécima posición. Monzón hizo el único gol del partido al minuto 63 con un disparo desde fuera del área.

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Recién llegado al futbol mexicano proveniente del Vélez Sarsfield argentino, Monzón es el mejor anotador del Atlas en el torneo con cinco goles.

El Querétaro sigue en espiral descendente luego de sufrir su cuarta derrota consecutiva por 3-1 en su visita al último lugar de la tabla, Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Gallos Blancos de Querétaro del entrenador chileno Esteban González se estancaron en la novena posición con 20 puntos, y un partido pendiente.

"Nos hacemos cargo de estas derrotas, tres fueron de visita. Nos quedan tres encuentros y tenemos que ir por todo", dijo González.

"El equipo tiene que volver a ser fuerte en la fase defensiva que nos permitía sostener el cero por largos minutos", añadió el estratega del Querétaro, que llegó a estar en tercer lugar de la tabla.

GANÓ LA AKD Y SOMOS SEGUNDO LUGAR 🥰 La vida es bella cuando uno es 🔴⚫️ @GrupoBerel #ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel https://t.co/YIaeUwmiXS — Atlas FC (@AtlasFC) October 31, 2026

Los Bravos de Juárez, dirigidos por el argentino Gustavo Lema, llegaron a ocho unidades pero siguen en el último (18°) lugar de la tabla. El colombiano Óscar Estupiñán adelantó 1-0 al Juárez con un remate de cabeza al minuto 17.

Al 39', el brasileño Madson de Souza anotó el 2-0 con un tiro de zurda desde los linderos del área. El panameño José Luis Rodríguez "El Puma" sentenció el 3-0 al 83' con un remate en el área.

Alí Ávila consiguió el descuento de 3-1 para el Querétaro al 89' con un disparo en el corazón del área.