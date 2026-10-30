Localizan en una hamaca el cuerpo sin vida de un hombre en la comunidad de Dziuché

Un hombre fue encontrado sin vida, acostado en su hamaca en la comunidad de Dziuché, la información que se obtuvo es que el ahora occiso era un miembro del Escuadrón de la Muerte.

La tarde noche de este viernes se notificó a la policía de que, en una propiedad de esa localidad, habían ubicado una persona como de unos 50 años, sin vida. Al sitio acudieron los oficiales, sin embargo, tras conocerse la razón de su deceso, se les pidió a sus familiares que se hicieran cargo de él.

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El martes pasado, una persona de la tercera edad fue hallado sin vida en un predio de la colonia Morelos de esta ciudad. El hombre se aprestaba a fumigar un terreno cuando le sobrevino una muerte repentina. El médico que certificó después el cuerpo determinó que la causa de su deceso fue por un infarto.