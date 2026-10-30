La Granja VIP: Conoce al traicionado de la semana que está en riesgo de salir del reality

La noche de este viernes 30 de octubre, se vivió la dinámica de la Traición dentro de La Granja VIP, donde Julio Camejo tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de la semana.

Los Disfuncionales tenían una estrategia que seguir para poder evitar que uno de sus integrantes sea el eliminado el próximo domingo 1 de noviembre, donde uno de los granjeros va a dejar el reality.

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¿Quién fue el traicionado en La Granja VIP?

La única granjera que estaba clavada en la placa de nominados era Niurka Marcos por una sanción de la producción, por lo que Julio Camejo tenía que seguir el plan de su equipo o salvar a Kevyn ‘Bicolor’, quien es su gran amigo en el reality.

Sus opciones eran Rafa Mercadante, Pablo Montero, Natalia Alcocer y ‘Bicolor’, al final el actor tomó la decisión de seguir con los planes de su equipo, y sacó de la placa a la influencer.

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La producción tenía algo especial, pues la fortuna que dictan los pajaritos, les sorprendió al designar que todo iba a ser traición en cadena, por lo que la suerte quedó en el aire.

Tras una cadena de todos los granjeros, Manelyk, Kunno y ‘Mono’ Osuna quedaron al final, por lo que la decisión fue de la influencer, quien mandó a la placa al ex futbolista, quien se suma a los granjeros que están en riesgo de salir de La Granja VIP.

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