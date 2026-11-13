Filtran video de Ari Telch golpeando cosas afuera de su casa, vecinos presentan denuncia

Desde hace varios días, mucho se ha comentado sobre la situación que está pasando Ari Telch, quien está en medio de una fuerte polémica, ahora fue captado causando disturbios en un condominio.

Recordemos que desde hace un tiempo, el actor se encuentra viviendo en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, las cosas se salieron un poco de control cuando el famoso tuvo algunas conductas inadecuadas, por lo que sus vecinos ya dieron parte a las autoridades.

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¿Qué está pasando con el actor Ari Telch?

De acuerdo con lo que comentaron, el actor aventó un camastro desde la azotea de una vivienda, impactando directamente contra el inmueble contiguo y causando severos destrozos materiales. Fue Fernando Murillo, propietario de la residencia afectada, quien rompió el silencio y habló de la complicada situación en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

"Aventó un camastro desde la azotea de una casa. Puso en riesgo no nada más el inmueble, qué tal si en la casa estaba una señora o un niño al que le pudo haber caído ese camastro. Es un acto totalmente inconsciente... estamos en la Fiscalía del Estado de Morelos iniciando la carpeta de investigación por daño en propiedad ajena doloso y solicitando medidas de protección para las señoras insultadas y los niños hostigados"

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Los residentes difundieron algunas grabaciones en las que se puede ver al actor fuera de control, incluso se ve cuando arremetió contra un árbol y agarró a puñetazos los arbustos que están en la parte de debajo de su departamento.

Sus vecinos presentaron una demanda por hostigamiento y daño patrimonial. Además, las personas que viven en el condominio aseguraron que intentaron contactar a la familia del actor, pero no obtuvieron respuesta.

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