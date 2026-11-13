Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños 73: “Nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con motivo de su cumpleaños número 73, este viernes 13 de noviembre de 2026.

Durante el arranque de su conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria dedicó unas palabras a su antecesor, a quien expresó su afecto, reconocimiento y admiración.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el cumpleaños de AMLO?

Antes de comenzar con los temas programados para su conferencia, Sheinbaum envió un mensaje al exmandatario mexicano.

"Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento y admiración siempre", expresó.

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La presidenta no ofreció mayores detalles sobre la celebración del cumpleaños del exjefe del Ejecutivo.

¿Cuántos años cumple Andrés Manuel López Obrador?

Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco, por lo que este viernes cumple 73 años.

El político tabasqueño gobernó México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, cuando entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum.

Desde que concluyó su administración, López Obrador estableció su residencia en Palenque, Chiapas, donde se ha dedicado principalmente a la escritura.

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