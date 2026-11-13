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Yucatán / Mérida

DIF Yucatán atiende reporte de insectos en barras del Programa de Alimentación Escolar en escuela de Mérida

Madres de familia de la Escuela Primaria Nueva Reforma Agraria reportaron insectos en barras alimenticias del Programa de Alimentación Escolar.

Por Redacción Por Esto!

13 de nov de 2026

1 min

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DIF Yucatán atendió reporte de insectos en barras alimenticias de primaria de Mérida
DIF Yucatán atendió reporte de insectos en barras alimenticias de primaria de Mérida / Especial

La presencia de insectos en barras alimenticias del Programa de Alimentación Escolar en una primaria del poniente de Mérida movilizó al DIF Yucatán, que acudió al plantel para atender el reporte de madres y padres de familia, revisar los productos y garantizar su reposición.

El caso se registró en la Escuela Primaria Nueva Reforma Agraria, ubicada en el fraccionamiento Villa Magna, donde la comunidad escolar reportó irregularidades en los alimentos entregados como parte de este programa.

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DIF Yucatán revisó alimentos en primaria de Villa Magna

La directora general del DIF Yucatán, Shirley Castillo Sánchez, acudió personalmente a la escuela, perteneciente a la zona escolar 027, acompañada de personal del organismo, para atender la situación y dar seguimiento a las inquietudes de las familias.

Durante la visita, el personal revisó los alimentos disponibles en el plantel y comunicó a la comunidad escolar que los productos señalados serían repuestos, como parte de la atención al reporte.

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Mantuvieron seguimiento con padres de familia y escuela

El DIF Yucatán mantuvo comunicación con la dirección de la Escuela Primaria Nueva Reforma Agraria y con madres y padres de familia para dar seguimiento al caso hasta su conclusión.

Asimismo, el organismo informó que reforzaría las medidas de supervisión para procurar que los apoyos alimentarios del Programa de Alimentación Escolar llegaran a los planteles en condiciones adecuadas para su consumo.

La atención al reporte buscó garantizar la seguridad de los alimentos que recibían las niñas y niños beneficiarios del programa en Yucatán.

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