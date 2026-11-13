Infantería de Marina conmemora 205 años con demostraciones de adiestramiento en Champotón

En el marco del 205 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, la mañana de este viernes, se llevaron a cabo varias actividades de adiestramientos en las instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado en Infantería de Marina, CENCAIM, en Champotón.

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Entre los ejercicios de demostración realizados destacaron tácticas de patrullas, tácticas de pequeñas unidades, así como de formaciones a nivel pelotón e inmersión y recuperación de equipos.

Estas actividades forman parte de la preparación y capacitación del personal naval, mediante ejercicios especializados que permiten fortalecer sus conocimientos y habilidades operativas.

Durante la jornada, personal naval también compartió parte de la historia de esta fuerza militar, cuyos antecedentes se remontan al 14 de noviembre de 1821, fecha en que se creó el primer batallón de Infantería de Marina. Asimismo, se explicó el significado y las características que distinguen a un Infante de Marina.

JGH