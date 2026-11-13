Mujeres trans actualizan su identidad legal ante el Registro Civil de Mérida, Yucatán

Un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans comenzó en Mérida, Yucatán, donde integrantes del colectivo Princesas Mayas acudieron al Registro Civil para realizar los trámites de modificación de sus datos personales y actualizar legalmente su identidad de género.

Este procedimiento les permitirá contar con actas de nacimiento y documentos oficiales que reflejen el nombre y la identidad de género con los que se identifican, evitando que sus registros personales continúen mostrando información que no corresponde con quienes son.

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Una vez concluida la modificación de sus documentos, las integrantes del colectivo también podrán solicitar la actualización de sus credenciales para votar ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de que sus identificaciones oficiales contengan los mismos datos.

La jornada representa un avance para las mujeres trans que durante años han impulsado el reconocimiento legal de su identidad en Yucatán, mediante gestiones y acciones colectivas para acceder a este derecho.

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Con este proceso, las integrantes de Princesas Mayas buscan contar con documentos oficiales que reconozcan legalmente quiénes son y les permitan realizar sus trámites personales sin enfrentar inconsistencias en sus datos de identificación.