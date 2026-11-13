Buen Fin 2026 inicia en Campeche con 80 comercios participantes y expectativas de superar los 10 mdp

Por lo menos 80 establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, de Campeche participan en la edición 2026 del Buen Fin, periodo en el que el sector comercial espera alcanzar una derrama económica superior a los 10 millones de pesos registrados el año pasado, con un crecimiento estimado del siete por ciento.

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Los negocios participantes pertenecen principalmente a los giros de ropa, moda, electrónica y artículos de temporada, debido a que una parte de los consumidores aprovecha las promociones de noviembre para adelantar las compras de regalos y productos que utilizarán durante las celebraciones de Navidad y fin de año.

El presidente de la Canaco Campeche, Juan Pablo Mex Salazar, informó que hasta el inicio de la jornada la cámara tenía registradas cerca de 80 empresas para participar en el programa, de un total de 250 negocios afiliados al organismo empresarial. Además, señaló que existen otros establecimientos que ofrecen descuentos, aunque no todos forman parte del registro de la cámara.

Lo anterior, durante el corte de listón de la edición 16 del Buen Fin, que tuvo lugar en un establecimiento ubicado sobre la Avenida Maestros Campechanos, donde los representantes de la Iniciativa Privada señalaron que esperan una buena respuesta por parte de los campechanos.

El dirigente comercial explicó que esperan sumar más establecimientos durante los días que comprende la campaña, pues algunos negocios todavía realizan sus registros y otros se incorporan por cuenta propia a la jornada de promociones, tanto en sus sucursales físicas como mediante plataformas digitales.

JGH