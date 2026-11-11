Madre de adolescente canadiense reporta nuevamente su desaparición en Cancún

Luego de haber sido localizado el pasado 9 de noviembre en Puerto Juárez, un adolescente canadiense volvió a salir del hotel donde se hospedaba con su familia y no ha regresado, por lo que su madre, Gaby Rodgers, solicitó nuevamente el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

A través de una publicación realizada este miércoles 11 de noviembre en redes sociales, la mujer informó que su hijo salió del alojamiento alrededor de las 3:00 de la madrugada y, hasta el momento de su mensaje, desconocía dónde se encontraba.

Noticia Destacada Adolescente canadiense es reportado como desaparecido en Cancún; habría salido de su hotel y no regresó

De acuerdo con la descripción compartida por su madre, el joven mide aproximadamente 1.80 metros, pesa alrededor de 80 kilogramos, es de complexión delgada, tiene ojos verdes y cabello rubio. Además, precisó que es canadiense, pero habla español perfectamente.

Rodgers señaló que su hijo podría encontrarse en la zona de manglares cercana a Toledo Lombardo y Donceles, así como en Puerto Juárez, por lo que pidió a quienes se encuentren por la zona de mantenerse atentos.

Al momento de salir del hotel vestía shorts verdes con la palabra México y tenis blancos. La madre pidió que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada para facilitar su localización.

Noticia Destacada Localizan en Puerto Juárez a adolescente de 15 años con Alerta Amber activa

Cabe recordar que el adolescente fue reportado como desaparecido luego de salir del hotel donde se hospedaba el 7 de noviembre. Dos días después, elementos del Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas de la Policía de Cancún lo encontraron en Puerto Juárez y lo resguardaron para posteriormente dar aviso a sus familiares y canalizarlos ante la Fiscalía General del Estado.