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Madre de adolescente canadiense reporta nuevamente su desaparición en Cancún

El adolescente había sido localizado el pasado 9 de noviembre en Puerto Juárez; sin embargo, su madre informó que volvió a salir del hotel durante la madrugada de este miércoles.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

2 min

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Gaby Rodgers pidió apoyo para encontrar a su hijo, quien podría encontrarse en la zona de manglares de Donceles o en Puerto Juárez
Gaby Rodgers pidió apoyo para encontrar a su hijo, quien podría encontrarse en la zona de manglares de Donceles o en Puerto Juárez / Redes sociales

Luego de haber sido localizado el pasado 9 de noviembre en Puerto Juárez, un adolescente canadiense volvió a salir del hotel donde se hospedaba con su familia y no ha regresado, por lo que su madre, Gaby Rodgers, solicitó nuevamente el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

A través de una publicación realizada este miércoles 11 de noviembre en redes sociales, la mujer informó que su hijo salió del alojamiento alrededor de las 3:00 de la madrugada y, hasta el momento de su mensaje, desconocía dónde se encontraba.

Hasta el momento no se ha difundido información de su posible paradero, por lo que permanece en calidad de no localizado

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De acuerdo con la descripción compartida por su madre, el joven mide aproximadamente 1.80 metros, pesa alrededor de 80 kilogramos, es de complexión delgada, tiene ojos verdes y cabello rubio. Además, precisó que es canadiense, pero habla español perfectamente.

Rodgers señaló que su hijo podría encontrarse en la zona de manglares cercana a Toledo Lombardo y Donceles, así como en Puerto Juárez, por lo que pidió a quienes se encuentren por la zona de mantenerse atentos.

Al momento de salir del hotel vestía shorts verdes con la palabra México y tenis blancos. La madre pidió que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada para facilitar su localización.

El menor fue resguardado por elementos policiacos.

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Cabe recordar que el adolescente fue reportado como desaparecido luego de salir del hotel donde se hospedaba el 7 de noviembre. Dos días después, elementos del Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas de la Policía de Cancún lo encontraron en Puerto Juárez y lo resguardaron para posteriormente dar aviso a sus familiares y canalizarlos ante la Fiscalía General del Estado.

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