CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este miércoles 11 de noviembre: horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará cortes de luz en Yucatán este miércoles 11 de noviembre, debido a trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de la red eléctrica.

La suspensión del servicio afectará a cinco comunidades del municipio de Abalá, donde los habitantes permanecerán sin energía durante 11 horas.

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De acuerdo con un aviso del Ayuntamiento de Abalá, la interrupción del suministro eléctrico está programada de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, por indicaciones de la CFE, que llevará a cabo labores de mantenimiento preventivo en la red correspondiente a la zona de Umán.

La comuna detalló que las comunidades que se verán afectadas por los cortes de luz este miércoles son:

Abalá

Cacao

Peba

Temozón

Sihunchén

Durante el horario establecido, las familias de estas localidades no contarán con servicio de energía eléctrica, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar contratiempos.

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Recomiendan almacenar agua ante corte de luz en Abalá

El Ayuntamiento advirtió que la suspensión de electricidad también podría afectar el funcionamiento de las bombas y los sistemas de distribución de agua potable.

Por este motivo, pidió a los habitantes de las cinco comunidades almacenar con anticipación suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas durante el miércoles 11 de noviembre.

Las autoridades municipales señalaron que los trabajos de mantenimiento son necesarios para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona y exhortaron a la población a organizarse antes del inicio de la suspensión del servicio.