Marina realiza cateo en un domicilio de la colonia Expo de Kantunilkín

Un fuerte despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) causó expectación entre los habitantes de la colonia Expo, ubicada en el extremo noroeste de esta cabecera municipal, tras ejecutar el cateo de un domicilio durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con información proporcionada en el sitio por personal naval, la movilización responde al cumplimiento de un mandato judicial, sin acciones que pongan en riesgo la integridad de los vecinos del lugar.

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Para garantizar el desarrollo de las diligencias, más de tres unidades de la Marina establecieron un cerco de seguridad de aproximadamente 50 metros a la redonda, restringiendo el tránsito peatonal y vehicular en una calle sin nombre situada a espaldas del comercio conocido como La Cozumeleña, ubicada en la carretera Kantunilkín a la Colonia Yucatan.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y situación jurídica de los ocupantes del inmueble intervenido, Por su parte, vecinos del sector optaron por mantener hermetismo y evitaron emitir declaraciones sobre lo ocurrido. Este operativo ocurre a unos días de que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara cateos simultáneos a escasos 200 metros de este punto, diligencias que en aquella ocasión estuvieron presuntamente vinculadas con la búsqueda de motocicletas con reporte de robo, causando inconformidad al revisar domicilios ajenos de acuerdo a las denuncias en plataformas digitales.

Las autoridades no han confirmado si ambas intervenciones guardan relación o si corresponden a carpetas de investigación distintas. Hasta el momento, efectivos federales y agentes ministeriales continúan realizando las inspecciones correspondientes al interior de la propiedad bajo un estricto resguardo perimetral.