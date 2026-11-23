Este martes 24 de noviembre de 2026, se cumplen 20 años del último show de Valentín Elizalde. Este concierto tuvo lugar en Reynosa y es uno de los eventos musicales más importantes en la historia de México debido a que fue su última aparición antes de ser asesinado a tiros.

A dos décadas de aquella noche en Tamaulipas, la última presentación del “Gallo de Oro” sigue siendo recordada por sus seguidores como el cierre abrupto de una trayectoria en pleno ascenso, mientras su música permanece vigente en la memoria colectiva del regional mexicano.

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¿Cómo fue el último concierto de Valentín Elizalde?

Lo que prometía ser una noche más de éxito se convirtió en el último capítulo artístico de Valentín Elizalde. La noche del viernes 24 de noviembre de 2006, el intérprete de música regional mexicana subió al redondel del Palenque de la Expo-Feria de Reynosa para ofrecer una presentación que quedaría marcada en la historia de la música.

Ante un recinto completamente lleno, el artista de 27 años desplegó durante más de dos horas el repertorio que lo había consolidado como uno de los máximos ídolos populares del país. Temas como “Vete ya”, “Te quiero así”, “Cómo me duele”, “Lobo domesticado”, “Vencedor” y “Soy así” fueron coreados por los asistentes.

La presentación tuvo un momento clave con la interpretación del corrido “A mis enemigos”. Aunque el ambiente dentro del palenque transcurrió con entusiasmo y sin incidentes aparentes, asistentes recordaron que el cantante mantuvo un perfil más reservado de lo habitual entre canción y canción.

Al concluir el espectáculo, ya entrada la madrugada del sábado 25 de noviembre, Valentín Elizalde dedicó varios minutos a convivir con sus seguidores, tomándose fotografías y firmando autógrafos antes de dirigirse hacia el estacionamiento del inmueble, ubicado sobre la avenida Vista Hermosa.

Apenas unos minutos después de abordar su camioneta Suburban negra para retirarse del lugar, alrededor de las 3:30 de la madrugada; el vehículo fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego. Fue en este ataque a escasos metros de la salida del palenque donde perdió la vida el cantante.

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