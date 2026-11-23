Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Kanasín y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, luego de ser señalados por cometer un asalto a mano armada en un comercio del municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando los presuntos responsables ingresaron a un tendejón ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol, donde habrían cometido el robo con violencia. Tras recibir el reporte, las corporaciones policiacas desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los involucrados.

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Como resultado de la movilización, los agentes ubicaron e interceptaron a los sospechosos en el fraccionamiento Gran San José. Durante la detención, les aseguraron diversos artículos que presuntamente habían sustraído del establecimiento, así como el arma que habrían utilizado durante el atraco.

Los detenidos fueron identificados como Javier Efraín P. C., alias “El Flaco” o “Efrén”, de 25 años y originario de Yucatán, y Juan Pablo B. M., alias “Tun Tun”, de 24 años, procedente de Quintana Roo.

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Ambos hombres, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.