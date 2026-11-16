Una orden de aprehensión girada por un juez de control de la Ciudad de México llevó a la detención de Carlos “N”, de 52 años, expresidente municipal interino de Benito Juárez durante el periodo 2004-2005, por su probable responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de una empresa.

Agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán ejecutaron el mandato judicial en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales, luego de establecer el paradero del exfuncionario.

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Tras su captura, el hombre será trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición del juez que ordenó su aprehensión, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La autoridad no precisó el nombre de la empresa afectada, el monto del presunto daño ni los hechos específicos que sustentan la acusación. Tampoco se informó si el delito investigado guarda relación con su paso por el Ayuntamiento de Benito Juárez.