La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión temporal del suministro eléctrico para este miércoles 18 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento en su infraestructura, que afectarán a ocho comisarías del municipio de Yaxcabá, Yucatán.

De acuerdo con el aviso de la paraestatal, las labores comenzarán a las 7:00 de la mañana y se prevé que concluyan a las 14:00 horas, por lo que los habitantes permanecerán aproximadamente siete horas sin energía eléctrica.

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Las comunidades donde se interrumpirá el servicio son Tuxcacaltuyub, Tahdzibichen, Canakom, San Pedro, Huechen Balam, Tiholop, Cipche y Tinuncah.

La CFE explicó que los trabajos forman parte de las acciones preventivas para conservar en buenas condiciones las instalaciones eléctricas y reducir posibles fallas en el servicio.

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Ante esta situación, solicitó a los usuarios tomar precauciones y organizar sus actividades para evitar contratiempos durante el periodo de suspensión.

Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de los habitantes y recomendó mantenerse atentos a sus comunicados oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con las labores.