Hace unos meses, cuando apenas se perfilaba la posibilidad de una cumbre entre China, Estados Unidos y Rusia, las realidades geopolíticas mostraban un panorama muy distinto. Al ver los preparativos, muchos temían un acuerdo al estilo «Yalta 2», es decir, un nuevo reparto del mundo; hoy, sin embargo, la correlación de fuerzas y los intereses de los tres actores se han reconfigurado de manera drástica.

Cuando en 1945 los aliados acordaron en Yalta el nuevo orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial, los responsables de tomar las decisiones actuaron guiados por intereses convergentes, a pesar de sus diferencias ideológicas. En cambio, durante los preparativos del encuentro de Shenzhen, los protagonistas ya se movían impulsados por vectores diferentes desde el principio, y los acontecimientos de los últimos meses han reescrito por completo el guion.

Rusia: Un prestigio desgastado y el pantano de la guerra

Con el estallido de la guerra lanzada contra Ucrania, el objetivo original de Vladímir Putin era restaurar la antigua esfera de influencia soviética, así como romper el aislamiento internacional. El presidente ruso confiaba en poder cerrar un pacto bilateral de grandes potencias directamente con Washington, dejando por completo de lado a Europa.

Las realidades militares no tardaron en desmentir las expectativas previas: el concepto de «Kiev en tres días» fracasó y Rusia se hundió en una guerra de desgaste prolongada, de la que actualmente no es capaz ni de salir victoriosa ni de escapar mediante un compromiso sin perder prestigio. Rusia ha sufrido una serie de derrotas geopolíticas en varios puntos del planeta. Se retiró cabizbaja de Siria y Venezuela, dejó a su suerte a Cuba, fue desplazada de gran parte del Cáucaso e incluso cayeron aliados europeos suyos como Viktor Orbán y Aleksandar Vučić. De las armas de Putin, presentadas falsamente como tecnología militar de punta, fue quedando al descubierto una tras otra que no eran más que réplicas soviéticas de los años setenta y ochenta. El mito de su temible poderío militar se derrumbó.

Por todo ello, Moscú ya no cuenta ni económica ni geopolíticamente como un socio que juegue en la misma liga que Pekín y Washington. Para ellos, Putin es hoy mucho más un instrumento para alcanzar sus propios objetivos que un interlocutor en igualdad de condiciones.

En Shenzhen le hicieron saber al presidente ruso cuál era su lugar desde el mismo momento de su llegada. Mientras que Trump fue recibido personalmente por el presidente chino sobre la alfombra roja del aeropuerto, a Putin lo esperaba un cuadro intermedio de segunda fila del Partido Comunista de China. La sutil humillación de Putin continuó también en actos públicos de la cumbre de la APEC, como la gran foto de familia de los participantes.

Estados Unidos: Tormentas internas y la trampa iraní

Hasta ahora, Donald Trump, con las decisiones irracionales que lo caracterizan —como el debilitamiento de la cooperación euroatlántica y de la unidad europea—, había servido con mayor frecuencia a los intereses de Moscú. Sin embargo, la aplastante derrota sufrida en las elecciones de medio término augura la posibilidad de un giro radical. El Partido Demócrata obtuvo una mayoría sólida en ambas cámaras del Legislativo. Es decir, el arma de los recortes presupuestarios y de la apertura de procesos judiciales pasó a manos de los adversarios de Trump.

Las acciones militares emprendidas contra Irán tampoco le reportaron a Trump el rápido éxito que esperaba. El fracaso puso de relieve los límites de las capacidades defensivas estadounidenses y la vulnerabilidad de sus aliados regionales. El alza de los precios de la energía provocada por el conflicto en Oriente Medio favorece enormemente a la industria petrolera estadounidense —y, de paso, le da un respiro al presupuesto ruso—, pero el encarecimiento desbocado de los combustibles ha generado un profundo malestar entre los votantes estadounidenses.

Convertido en un «pato cojo» y acumulando derrotas en todos los frentes, Trump llegó a China como un líder cuyos acuerdos difícilmente serán ratificados por el nuevo Congreso y el nuevo Senado que asumirán el 3 de enero.

China: La estabilidad económica por encima de todo

Durante mucho tiempo, Pekín fue el mayor beneficiario de la guerra en Europa y cosechó todas las ganancias que le ofrecía el sangriento conflicto. Todo indica que las prioridades de Xi Jinping están cambiando, aunque sea lentamente. La creciente incertidumbre en las relaciones comerciales globales y una mayor escalada de los conflictos amenazan directamente las exportaciones chinas, lo que puede desembocar en tensiones sociales internas. El gigante asiático de la economía mundial reacciona cada vez con mayor sensibilidad al encarecimiento continuo de los recursos energéticos y a la volatilidad del consumo en los mercados.

Por eso, China actúa hoy cada vez más como un factor «pro-paz» de peso: le interesa la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin cuanto antes de la guerra en Europa, a ser posible sin perdedores. Para Moscú, el mero hecho de celebrar una reunión tripartita supone un éxito diplomático, pero tendrá que conformarse con eso. El escenario más inquietante para Putin era que los asuntos verdaderamente trascendentales no se discutieran con él. Y eso fue lo que ocurrió. Así, mientras Trump y Xi no se repartieron el mundo, sí pudieron sopesar qué hacer con una Rusia debilitada hasta convertirse en presa.

Europa y Ucrania: El imperativo de la seguridad colectiva

Entretanto, al acercarse el quinto aniversario de la invasión de Ucrania, han cambiado de raíz tanto las posiciones de los actores implicados en la guerra como las capacidades que determinan la resolución de la crisis y la influencia en la política mundial.

En esta transformación corresponde un papel destacado a Kiev. De ser un Estado completamente indefenso y vulnerable, Ucrania se ha convertido hoy en un país con un importante complejo industrial-militar propio y con el ejército más eficaz de Europa. Aunque para la eficacia de su defensa sigue siendo indispensable el apoyo de los socios europeos de la OTAN, esta es ya una Ucrania muy distinta. La realidad político-militar actual es que este Estado, que resiste la agresión y lucha por su propia supervivencia, es el que contiene a Rusia en su expansión hacia el oeste, una amenaza para todo el continente.

Para 2026-2027, los 90.000 millones de euros adicionales de ayuda concedidos a Ucrania —además de la partida anual de 70.000 millones de euros— pueden considerarse también parte del gasto en autodefensa de Europa. Si estas cifras aparentemente elevadas llegan a engañar a alguien, más vale que se vaya acostumbrando cuanto antes a una realidad mucho más cruda. Se trata, en efecto, de que el coste real de construir las capacidades de defensa colectiva necesarias para hacer frente a una amenaza procedente de cualquier dirección asciende a sumas varios órdenes de magnitud superiores. Ilustra bien la situación el hecho de que el presupuesto de política de defensa e industria militar previsto por Alemania hasta 2030 contempla un gasto de 784.000 millones. Y esos son solo los planes alemanes. Así se entiende por qué el canciller alemán, Friedrich Merz, trasladó a más de un Estado su expectativa de que no habrá margen para eludir el desembolso de las sumas destinadas a Ucrania.

Ucrania no es un vecino pobre que va pidiendo limosna, sino un actor imprescindible en cualquier negociación destinada a poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, junto con sus aliados, es artífice de las nuevas capacidades defensivas europeas y del nuevo concepto de seguridad.

Frente a ello, Rusia volvió a equivocarse en sus cálculos. Moscú confiaba en que, incorporando a Europa a las negociaciones como una suerte de «gesto», podría dictar sus propias condiciones a la OTAN. Sin embargo, Europa rechaza esa pretensión de falsear la realidad histórica y geopolítica según la cual precisamente el agresor que desató la guerra pretende erigirse en garante de la paz. Rusia debe poner fin primero a una política basada en ambiciones bélicas y solo después podrá intentar vincularse, de algún modo, al nuevo sistema de seguridad europeo.

Mientras tanto, Putin tendrá que digerir las noticias preocupantes que llegan del frente, la destrucción de su querido puente en la península de Crimea y el modo en que se tambalea la economía de guerra de su imperio.

Además, la seguridad de Europa ya no puede definirse ni mucho menos únicamente en relación con Rusia. El conjunto del continente debe dar respuestas autónomas a desafíos complejos como, por ejemplo, la amenaza iraní formulada recientemente.

Teherán anunció que ya dispone de medios de ataque capaces de alcanzar gran parte de las capitales europeas. De ello se desprende que en Europa no existen amenazas ni seguridades separadas para cada Estado por separado. Toda amenaza externa conlleva un riesgo colectivo al que solo puede darse una respuesta eficaz mediante capacidades de defensa colectivas y unificadas. Mientras que el mensaje de Irán apenas logró despertar una inquietud contenida, la exigencia de Moscú de que la OTAN se retire de Europa del Este puede interpretarse también como una especie de declaración de guerra. En Ucrania se ve con claridad lo que significa cuando Moscú pretende decidir qué puede hacer cada vecino y en qué momento.

Ya se trate de los pequeños Estados bálticos y de Europa del Este, o de las principales potencias del continente —Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia—, todos los actores empiezan a comprender con claridad que deben actuar unidos y sin fisuras. Esta unidad es indispensable incluso cuando la presión procede de un antiguo aliado, como Estados Unidos, tal como se vio en el caso de Groenlandia. Por ello, Europa solo puede avanzar en una dirección: la de una concepción común de política de seguridad y un desarrollo militar coordinado. Esto, sin embargo, tiene un precio: harán falta presupuestos de defensa sensiblemente más altos; con el 5 % comprometido no bastará. Hay que comunicárselo con sinceridad a la población, de modo que comprenda también las razones. Al fin y al cabo, la paz no es gratis.