La Unidad Deportiva 20 de Noviembre, en Campeche, permanecerá parcialmente cerrada durante todo diciembre debido a los trabajos de rehabilitación del techo, por lo que los usuarios no podrán utilizar cinco de sus espacios deportivos del 1 al 31 de diciembre de 2026.

Noticia Destacada Confunden a joven con ladrón y lo golpean en la colonia Tecolutla de Ciudad del Carmen

De acuerdo con el comunicado del Instituto del Deporte de Campeche (Indecam), las áreas que permanecerán fuera de servicio serán las canchas de baloncesto 1, 2, 3 y 4, además de la cancha de futsal.

El cierre temporal tiene como finalidad realizar los trabajos de rehabilitación del techo, una mejora que, según el organismo, había sido solicitada desde hace tiempo por la comunidad deportiva.

En total, cinco espacios deportivos estarán fuera de servicio. / Especial

El Indecam informó que estas labores podrían ocasionar afectaciones a quienes utilizan las instalaciones para sus entrenamientos y encuentros deportivos, por lo que ofreció una disculpa y agradeció la comprensión de los usuarios.

Los trabajos se realizarán durante 31 días, por lo que se espera que las cinco canchas puedan volver a utilizarse una vez concluida la intervención.

Ante el cierre temporal, surge la duda sobre dónde podrán entrenar los deportistas que habitualmente utilizan estas instalaciones. Hasta el momento, el comunicado del Indecam no precisa si se habilitarán otras canchas o espacios deportivos como alternativa durante el periodo de rehabilitación.

JGH