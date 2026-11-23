Lucila Nader Mena fue nombrada como nueva directora general de la Fundación Pablo García, organismo encargado de impulsar programas de becas y apoyos educativos para estudiantes de Campeche.

Noticia Destacada Confunden a joven con ladrón y lo golpean en la colonia Tecolutla de Ciudad del Carmen

Con este nombramiento, Nader Mena queda al frente de la institución, que tiene entre sus objetivos apoyar a jóvenes campechanos para que puedan continuar sus estudios y evitar la deserción escolar.

La nueva titular sustituye a Jamile Moguel Coyoc, quien presentó su renuncia a la Dirección General el 18 de noviembre de 2026, luego de permanecer poco más de dos años en el cargo. Moguel había asumido la dirección el 16 de octubre de 2024.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la trayectoria de Lucila Nader Mena ni sobre los cambios que realizará en la operación de la Fundación.

La institución administra programas de becas y apoyos dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos, por lo que uno de los principales retos de la nueva directora será dar continuidad a estos esquemas de respaldo académico.

JGH