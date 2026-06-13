Tigres de Quintana Roo caen ante Acereros de Monclova en el arranque de la serie

Ramón Hernández tuvo una jornada de tres remolques, mientras que Jacob Rhinesmith colaboró con otros dos, al tiempo que AJ Candelario le ganó el duelo a Collin Wiles, para que los Acereros de Monclova se impusieran en el Kickapoo Lucky Eagle 6-4 a los Tigres de Quintana Roo, al ponerse en marcha la décimo séptima serie de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte y segunda de la gira norteña para los caribeños.

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La pizarra en este compromiso del fin de semana se puso en marcha en el mismo primer inning a favor de los Acereros, gracias a un jonrón del dominicano Ramón Hernández, quien se llevó por delante al sonorense Luis González.

Monclova incrementó su ventaja a 3-0 en la tercera entrada, con otra carrera producida para Ramón Hernández, quien ahora con sencillo hizo anotar a Magneuris Sierra.

La respuesta de los Tigres se dio en el cuarto episodio, cuando se acercaron 1-3 con el quinto remolque de la gira para Alexis Wilson, quien llevó al pentágono a JJ Matijevic con un indiscutible al jardín central.

Para el sexto rollo, los bengalíes apretaron el juego al ponerse a solo una carrera de diferencia, con otra producción de Alexis Wilson y el segundo timbrazo de la noche del estadounidense JJ Matijevic.

Pero en la conclusión del sexto acto, la novena anfitriona se alejó 6-2, con otro cuadrangular de dos rayitas, ahora bateado por Jacob Rhinesmith, mientras que la tercera del ataque llegó a través de un error, en los spikes de Fernando Flores.

Sin embargo, los quintanarroenses no se rindieron y en el séptimo capítulo recortaron el score a 4-6, mediante un triple impulsor de Phillip Ervin, quien anotó en la misma jugada con un mal tiro del segunda base.

La victoria le correspondió al neoyorquino AJ Candelario, en labor de cinco innings un tercio, siete hits, dos carreras que fueron limpias, ocho ponches, dos bases por bolas y un golpe; con salvamento para Ryley Gilliam.

Mientras que el revés se le apuntó al estadounidense Collin Wiles, con trabajo de cinco entradas un tercio, siete imparables, uno de ellos de vuelta entera, cuatro anotaciones que fueron limpias, dos abanicados y un caminado.

El segundo juego de la serie número 17 y segunda interzonal de la Temporada 2026 de la LMB Banorte entre los Acereros de Monclova y los Tigres de Quintana Roo se jugará el sábado 13 de junio en punto de las 19:45 horas, 20:45 horas en Quintana Roo, en el estadio Kickapoo Lucky Eagle de tierras monclovenses, con el duelo monticular del ex bengalí Wilmer Ríos por la Furia Azul y el dominicano Moisés Díaz por la Garra Felina.