Niña de dos años perdió la vida luego de atragantarse con comida en Cancún

Una menor de dos años perdió la vida presuntamente a causa de asfixia por atragantamiento mientras ingería alimentos, en un hecho ocurrido en la Región 260, en las inmediaciones del fraccionamiento Ciudad Natura. Tras la tragedia, vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la respuesta brindada por los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad pública que se encontraban en el área.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los hechos se registraron sobre el Arco Norte, en uno de los accesos principales al conjunto habitacional. Familiares de la niña solicitaron ayuda de manera urgente luego de percatarse de que la menor presentaba dificultades para respirar.

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Vecinos señalaron que el padre de la infante salió a la vía pública cargándola en brazos mientras buscaba apoyo para trasladarla a un centro médico. Ante la situación y la aparente demora en la llegada de asistencia especializada, habitantes del sector decidieron intervenir para auxiliar a la familia.

Según las versiones obtenidas, varias personas organizaron el traslado de la menor en un taxi con dirección al hospital más cercano, con la esperanza de que recibiera atención médica inmediata.

Durante el recorrido, una ambulancia interceptó la unidad para brindar asistencia; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los paramédicos, la menor ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

El hecho generó consternación entre los residentes de Ciudad Natura y colonias cercanas, quienes lamentaron lo ocurrido y expresaron inquietud por la atención otorgada durante dichos momentos críticos.

Algunos testigos afirmaron que solicitaron apoyo a elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones. De acuerdo con sus declaraciones, los uniformados les indicaron que se comunicaran al número de emergencias 911 para solicitar asistencia.

Los habitantes señalaron que en el sitio se encontraban varias unidades oficiales al momento de los hechos, situación que motivó cuestionamientos sobre los protocolos de actuación aplicados en este tipo de contingencias.

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Un vecino que presenció el incidente y que pidió mantener su identidad en reserva, consideró necesario revisar los procedimientos de atención inmediata cuando se presentan situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.

Ciudadanos solicitaron que las autoridades competentes esclarezcan el desarrollo de los acontecimientos y determinen si los protocolos establecidos fueron aplicados de manera adecuada.