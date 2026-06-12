¿A quién apoya Salt Bae en el Mundial 2026? El chef turco es captado en la CDMX

La emoción por el Mundial 2026 sigue atrayendo a figuras internacionales y una de las más llamativas fue la aparición de Salt Bae en la Ciudad de México, donde fue captado recorriendo las calles, conviviendo con aficionados y disfrutando del ambiente futbolero que se vive en la capital.

El reconocido chef turco, cuyo nombre real es Nusret Gökçe, se ha convertido en una celebridad mundial gracias a su peculiar forma de sazonar cortes de carne y a la popularidad de sus restaurantes Nusr-Et, una marca que ya tiene presencia en distintos países.

El chef fue captado en la CDMX y Por esto! lo entrevistó

Salt Bae convive con aficionados en la capital

Durante su estancia en la ciudad, Salt Bae fue visto caminando con tranquilidad por distintas zonas cercanas a las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

Al ser cuestionado por "Por esto!" sobre las selecciones que apoya en esta edición de la Copa del Mundo, el chef respondió de forma clara.

"Mi equipo, primero, por supuesto, Turquía y segundo, México", señaló entre sonrisas mientras continuaba su camino por la ciudad capitalina

Con su presencia en la capital, Salt Bae se suma a la larga lista de celebridades internacionales que ya forman parte del colorido ambiente que rodea al Mundial 2026, un torneo que continúa generando historias dentro y fuera de la cancha.