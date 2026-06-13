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Bloqueo en Cancún: Habitantes de Bonfil paralizan bulevar Colosio en protesta por presunto abuso policial

Habitantes de Bonfil bloquearon el bulevar Colosio en Cancún por un supuesto abuso policial, generando caos vial y tensión en la conexión hacia aeropuerto y Chetumal.

Por Gabriel Alcocer

13 de jun de 2026

1 min

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Vecinos de Bonfil bloquearon el bulevar Colosio en Cancún.
Vecinos de Bonfil bloquearon el bulevar Colosio en Cancún. / Gabriel Alcocer

Un bloqueo del bulevar Luis Donaldo Colosio generó un caos vial y momentos de tensión, cuando habitantes de la delegación Alfredo V. Bonfil iniciaron una manifestación por un supuesto caso de abuso policial en la detención de una persona.

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Los vecinos de Bonfil iniciaron el bloqueo del bulevar Colosio, alrededor de las 11 de la noche, en demanda de la liberación de la persona que fue detenida aparentemente de manera injusta.

Ambos carriles de esta vialidad fueron cerrados a la circulación, con lo que la Dirección de Tránsito Municipal activó un dispositivo para desviar la circulación.

El bloqueo fue realizado en la entrada de Bonfil, en esta parte del bulevar Colosio que conecta el centro de Cancún con el Aeropuerto y con la salida hacia la carretera rumbo a Chetumal.

Poco antes de la medianoche, un contingente de policías antimotines arribó al lugar, en espera de instrucciones.

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