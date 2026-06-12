Resultados de nuevo ingreso a bachillerato 2026 en Yucatán: consulta aquí tu preparatoria asignada

Este viernes 12 de junio, la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) publicará los resultados de nuevo ingreso a bachillerato para el ciclo escolar 2026-2027, por lo que miles de estudiantes podrán consultar la preparatoria que les fue asignada.

La publicación de resultados forma parte del nuevo esquema educativo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que este año suspendió oficialmente el examen Exani-I como requisito de admisión a preparatorias en todo el país.

Con la implementación del Modelo Bachillerato Nacional, más de 95 mil jóvenes en Yucatán podrán cursar el nivel medio superior bajo un mismo plan de estudios, independientemente del subsistema o plantel donde estudien.

De acuerdo con las autoridades educativas, este nuevo modelo permitirá que los estudiantes puedan elegir escuelas cercanas a su domicilio, garantizando contenidos académicos homogéneos y una formación equivalente en cualquiera de las instituciones participantes.

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¿Dónde consultar los resultados de bachillerato 2026 en Yucatán?

Las y los aspirantes podrán descargar su comprobante de asignación de plantel a través del portal oficial:

En dicho sitio aparecerá la escuela asignada para continuar sus estudios de bachillerato en el ciclo escolar 2026-2027.

¿Qué preparatorias participan?

Entre las instituciones participantes para los resultados de "Mi Derecho, Mi Lugar" 2026 en Yucatán se encuentran:

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Preparatorias Estatales

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY)

COBAY EMSAD

CONALEP Yucatán

CECyTEY

DGETAyCM

DGETI

CEDART “Ermilo Abreu Gómez”

PREFECO “Miguel Ángel”

Centros de Estudio de Bachillerato (CEB)

Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatán (TBCEY)

Fechas de inscripción para bachillerato en Yucatán

Las inscripciones se realizarán del 15 al 26 de junio de 2026 directamente en el plantel asignado. Las y los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:

Comprobante de asignación de plantel

CURP

Acta de nacimiento

Constancia de estudios vigente o certificado de secundaria

La Segey recordó que, en caso de no confirmar la inscripción dentro del periodo establecido, la asignación quedará invalidada.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al correo: mediasuperior.edu@yucatan.gob.mx