¿Cuándo salen los resultados de la UADY 2026? Cerca de 16 mil alumnos presentan examen en Mérida y Tizimín

Más de 15 mil 900 jóvenes participan este fin de semana en el proceso de ingreso a licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), uno de los ejercicios de selección académica más concurridos de la entidad. Tan solo durante la jornada de este sábado, miles de aspirantes acudieron a las distintas sedes habilitadas en Mérida y Tizimín para presentar el examen correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

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Desde antes de las 6:00 de la mañana comenzaron a registrarse filas en los accesos de las facultades y planteles universitarios. Aspirantes acompañados por familiares llegaron con anticipación para evitar contratiempos y cumplir con los requisitos establecidos por la institución.

En la Facultad de Enfermería, ubicada en el centro de Mérida, decenas de jóvenes aguardaban su ingreso portando lápices, plumas, goma de borrar, sacapuntas y calculadora, además de la documentación requerida para acceder a la evaluación. Personal universitario se encargó de verificar los documentos y coordinar el acceso ordenado de los sustentantes.

Mientras los aspirantes ingresaban a las aulas, padres y madres de familia permanecían en los alrededores de las instalaciones. Los nervios y la expectativa fueron evidentes entre quienes acompañaron a los jóvenes durante una jornada que podría definir el inicio de su formación profesional.

La aplicación del examen forma parte de la cuarta etapa del Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026 de la UADY. En total, 15 mil 912 aspirantes participan durante los días 13 y 14 de junio en busca de un espacio en alguno de los programas educativos que ofrece la máxima casa de estudios del estado.

Entre las licenciaturas con mayor demanda destaca Médico Cirujano, que concentra más de 4 mil 200 aspirantes en ambos días de aplicación. También sobresalen por el número de solicitudes las carreras de Cirujano Dentista, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología, Derecho y Contador Público.

La jornada de evaluación continuará este domingo con el resto de los aspirantes programados, quienes buscarán obtener un lugar en alguna de las carreras más demandadas de la universidad. Posteriormente, la institución dará continuidad a las siguientes etapas del proceso de selección con la publicación de resultados que se hará el 26 de junio próximo a partir de las 12:00 horas a través del portal del proceso de admisión. Los estudiantes seleccionados continuarán entonces con la entrega de su documentación previo al inicio de curso después del receso de verano.

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JGH