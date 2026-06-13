Katia Itzel García hará historia en el Mundial 2026: ya tiene fecha para debutar con FIFA

La árbitra mexicana Katia Itzel García escribirá un nuevo capítulo en la historia del futbol nacional durante la Copa del Mundo 2026, luego de que la FIFA confirmara su primera designación oficial dentro del torneo que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

La silbante originaria de la Ciudad de México formará parte del equipo arbitral que estará presente en el encuentro entre Países Bajos y Japón, correspondiente a la fase de grupos del certamen mundialista. El compromiso se disputará el próximo domingo 14 de junio en el estadio de Dallas, en Arlington.

La participación de Katia Itzel García representa un logro significativo para el arbitraje mexicano, ya que es una de las dos representantes nacionales incluidas por la FIFA dentro del grupo de árbitros centrales seleccionados para la competencia, junto con César Ramos Palazuelos.

Su primera aparición será como cuarta árbitra

Aunque muchos aficionados esperaban verla de inmediato como juez principal, la FIFA determinó que en este primer compromiso la mexicana desempeñe funciones como cuarta árbitra, una posición clave dentro de la organización y control del encuentro.

El duelo entre Países Bajos y Japón está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el estreno oficial de la universitaria dentro del torneo más importante del futbol internacional.

Pese a no ser la encargada de impartir justicia desde el centro del campo en esta ocasión, la designación mantiene abiertas sus posibilidades de recibir futuras oportunidades conforme avance el campeonato.

Un sueño que sigue tomando forma

La presencia de Katia Itzel García en la Copa del Mundo es resultado de años de preparación y crecimiento dentro del arbitraje profesional. Su trabajo en competiciones nacionales e internacionales la llevó a convertirse en una de las árbitras más destacadas de la región.

La mexicana busca convertirse en la primera mujer de nuestro país en dirigir como árbitra central un partido en una Copa del Mundo masculina, un objetivo que cada vez parece más cercano.

México mantiene presencia histórica en el arbitraje mundial

La designación de García también da continuidad al legado construido por las árbitras mexicanas en torneos de FIFA. En Qatar 2022, la asistente Karen Janett Díaz hizo historia al integrar la primera tripleta arbitral femenina que participó en un partido de una Copa del Mundo varonil.

Ahora, en Norteamérica 2026, Katia Itzel tiene la oportunidad de seguir rompiendo barreras y colocar nuevamente al arbitraje mexicano en los reflectores internacionales, con la posibilidad de convertirse en una figura histórica dentro del futbol mundial.