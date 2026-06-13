¡Cerrado el paso! Habitantes de bacalar bloquean la Vía Corta a Mérida tras cinco días sin luz

Habitantes de al menos cuatro comunidades rurales de Bacalar mantienen bloqueada la carretera federal conocida como la Vía Corta a Mérida, a la altura de la localidad de La Pantera, en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y la falta de una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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El cierre de la circulación comenzó desde la mañana de este sábado, cuando pobladores de Progreso, Iturbide, Margarita Maza de Juárez y La Pantera colocaron piedras, troncos, motocicletas y formaron vallas humanas para impedir el paso de automóviles particulares, unidades de carga y autobuses sobre esta importante vía de comunicación que conecta a Quintana Roo con Yucatán.

Los manifestantes señalaron que sus comunidades permanecieron hasta cinco días consecutivos sin servicio eléctrico debido a fallas que, aseguran, no son atendidas por la paraestatal. Indicaron que además de los apagones prolongados, enfrentan variaciones constantes de voltaje que provocaron daños en aparatos electrodomésticos y afectaciones a miles de usuarios de la región.

La falta de energía generó problemas directos en las actividades productivas de la zona. Campesinos y ganaderos reportaron dificultades para operar sistemas de bombeo de agua, mientras que numerosas familias registraron pérdidas de alimentos por la falta de refrigeración. A ello se suman desperfectos en equipos eléctricos y las complicaciones derivadas de las altas temperaturas que predominan en el sur del estado.

Los inconformes afirmaron que durante los últimos días realizaron reportes y solicitudes de atención ante la CFE sin obtener una respuesta que permitiera restablecer el servicio de manera estable. Ante la ausencia de soluciones, determinaron recurrir al bloqueo carretero como medida de presión para exigir la reparación inmediata de las fallas.

La situación también impactó a personas con enfermedades crónicas cuyos medicamentos requieren mantenerse refrigerados, así como a familias que enfrentan problemas de seguridad al permanecer sin alumbrado público ni energía eléctrica durante las noches.

El cierre total de la carretera provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la vía, afectando a transportistas, automovilistas y viajeros. Los manifestantes únicamente permitieron el paso de unidades que trasladaban a personas enfermas o situaciones consideradas de emergencia.

Los habitantes demandan la presencia de representantes de la CFE o de alguna autoridad que intervenga para garantizar el restablecimiento del suministro eléctrico. Advertieron que no retirarán el bloqueo hasta contar con una solución concreta y la certeza de que el servicio será restablecido en sus comunidades.

Hasta el momento no se informó sobre la liberación de la vía, por lo que la protesta continúa activa en el tramo carretero de La Pantera. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecen en la zona para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la manifestación.

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JGH