Alerta en Texas: amplían cuarentena por gusano barrenador tras nuevos casos en ganado y un perro

Las autoridades sanitarias de Texas ampliaron las restricciones de cuarentena ante la detección de nuevos casos del gusano barrenador del Nuevo Mundo en animales de distintas especies, una situación que mantiene bajo vigilancia a los sectores ganadero y agropecuario de Estados Unidos.

La medida fue implementada por la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) en coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), luego de confirmar varios casos en ganado bovino, caprino y un perro relacionado con un contagio detectado en Nuevo México.

La ampliación de la cuarentena entró en vigor el 9 de junio de 2026 y busca frenar la dispersión de un parásito considerado una amenaza para la salud animal y la producción pecuaria.

Ocho condados bajo restricciones sanitarias

Las nuevas disposiciones abarcan los condados de Edwards, Gillespie, Kerr, Kimble, La Salle, Webb, Zavala y Uvalde, donde se establecieron controles estrictos para el movimiento de animales de sangre caliente.

Las autoridades informaron que cualquier traslado de ganado o animales susceptibles deberá contar con inspecciones previas y autorización oficial. Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de las medidas sanitarias podría derivar en sanciones.

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Los casos confirmados fueron localizados principalmente en los condados de Zavala, La Salle, Gillespie y Edwards, mientras que el caso canino fue diagnosticado inicialmente en Texas y posteriormente confirmado en el condado de Lea, Nuevo México.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una larva que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales. Al eclosionar, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones severas, infecciones y, en casos extremos, la muerte del animal afectado.

Estados Unidos había erradicado oficialmente esta plaga en 1982, por lo que la reaparición de casos ha encendido las alertas sanitarias y activado protocolos especiales de vigilancia epidemiológica.

Entre las acciones implementadas se encuentran inspecciones permanentes, restricciones a la movilización de animales y programas de liberación de moscas estériles, una técnica biológica utilizada para reducir la reproducción del insecto.

Preparan nueva infraestructura para contener el brote

Como parte de la estrategia de control, el gobierno de Texas impulsa la construcción de instalaciones especializadas en Edinburg para la producción masiva de moscas estériles. El proyecto contempla una capacidad de hasta 300 millones de ejemplares por semana a partir de 2027.

INSIDE AMERICA'S NWS ERADICATION EFFORT:

@SecRollins toured a sterile fly dispersal zone at Chaparrosa Ranch alongside ranchers, USDA officials, and cattle industry leaders. @TAHC @TPWDnews @TSCRA



The sterile insect technique remains one of the most effective tools for… pic.twitter.com/KNve5Xnyc5 — New World Screwworm Rapid Response (@Screwworm_RR) June 11, 2026

Las autoridades federales subrayaron que el brote no representa un riesgo para el consumo de carne destinada al mercado, aunque sí podría generar afectaciones en la movilización de ganado y en las exportaciones pecuarias.

El USDA mantiene vigilancia permanente en la región y no descarta ampliar las zonas bajo cuarentena si se detectan nuevos focos de infección en los próximos días, con el objetivo de evitar una mayor propagación del gusano barrenador en territorio estadounidense.

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