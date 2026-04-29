María José Martínez reveló que fue víctima de acoso en ‘MasterChef Celebrity’.

La reconocida actriz, María José Martínez, ha generado un fuerte impacto en el mundo del entretenimiento; esto debido a sus recientes declaraciones sobre las experiencias de acoso que vivió durante su participación en el reality show MasterChef Celebrity Colombia, situación que generó sorpresa entre sus seguidores.

La revelación ocurrió en el podcast ‘Vos Podés’, espacio en donde la también periodista explicó que prefiere evitar los ambientes de fiesta porque, según explicó, algunas personas los utilizan para poder sobrepasar límites. Martínez no dio ningún nombre, aunque dio pistas de quién podría ser la persona que la agredió.

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¿Cómo fue el episodio de acoso que vivió María José Martínez?

María José Martínez participó en la edición de 2018 de MasterChef Celebrity Colombia, durante sus declaraciones, la actriz describió una situación específica en donde un presentador metió su mano debajo de su camisa. La situación, según declaró la actriz, sucedió afuera de su habitación del hotel.

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Martínez reveló que esta persona, aprovechando su posición de poder dentro de la producción, llegó a su habitación de hotel bajo pretextos laborales fuera de los horarios de grabación. La actriz explicó que el ambiente de los hoteles facilitaba una sensación de vulnerabilidad, ya que el equipo se encontraba lejos de sus hogares.

Reacción de la actual presentadora del programa

Claudia Bahamón, quien es la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, reaccionó a través de sus redes sociales. Por medio de su cuenta de Instagram; mostró su apoyo a la denuncia hecha por María José Martínez, señalando que no se debe mantener en silencio situaciones de esta índole.

Esta revelación ha puesto la lupa sobre las productoras de televisión y sus responsabilidades cuando los rodajes implican traslados y estancias en hoteles. Se está exigiendo que, para futuras producciones de este nivel, se establezcan protocolos de acompañamiento y seguridad.

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