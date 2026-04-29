Suga de BTS emociona al AMY mexicano tras mostrarse con playera de María Sabina.

En un gesto que ha paralizado las redes sociales y llenado de orgullo al público mexicano, Suga (Min Yoongi), integrante de BTS, se volvió tendencia global este 29 de abril de 2026 tras aparecer utilizando una playera con el rostro de la legendaria curandera oaxaqueña, María Sabina.

La imagen del integrante portando la playera con la curandera oaxaqueña tuvo lugar durante una de las presentaciones de la banda. Este momento generó gran emoción entre las fans mexicanas que se preparan para los shows que ofrecerán los surcoreanos durante este mes de mayo.

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Suga de BTS homenajea a México durante el Arirang World Tour

El suceso ocurrió durante la reciente presentación de Suga en Tampa, Florida, como parte del aclamado "Arirang World Tour 2026". El rapero salió al escenario vistiendo una prenda que mostraba una ilustración detallada de la "Sacerdotisa de los hongos", acompañada de la frase: “Priestess of the mushrooms. Oaxaca, Mex”.

Suga de BTS con playera de María Sabina. / Instagram: Hybe

Este guiño cultural no fue casualidad, pues se da en el marco de la cuenta regresiva para el regreso triunfal de la banda a tierras aztecas, donde tienen programados tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX) para el próximo mes de mayo; fechas que sus fanáticos ya están esperando.

Reacción del ARMY mexicano

La respuesta de los fanáticos en México no se hizo esperar, convirtiendo el nombre de María Sabina y Yoongi en las principales tendencias de X (anteriormente Twitter). Para muchos seguidores, ver a un ídolo de la talla de Suga reconocer la herencia mazateca de Huautla de Jiménez es una validación de la riqueza cultural del país.

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Por otro lado; otros han interpretado este gesto como una muestra del interés profundo de Yoongi por la historia y el misticismo. Tras esto, en cuestión de minutos, se multiplicaron frases como: “¡Suga con una playera de María Sabina! Orgullosamente oaxaqueña”, reforzando el estatus de México como un pilar para la banda.

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