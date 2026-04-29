Explosión de tanque de gas provoca movilización en Carmen; mujer y menor sufren crisis nerviosa

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, luego del reporte de la explosión de un cilindro de gas al interior de un domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle San Antonio, hasta donde arribaron elementos de diversas corporaciones de auxilio, así como personal de Protección Civil y autoridades municipales y estatales, tras recibir el llamado de emergencia. A la distancia, vecinos lograron observar una densa columna de humo negro, lo que generó alarma en la zona.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que se trataba de un incendio provocado por la explosión y posterior flamazo de un cilindro de gas. De inmediato, iniciaron las labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas.

No hubo personas lesionadas de gravedad. / Israel Lozano

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; únicamente una mujer y una menor presentaron crisis nerviosa debido al incidente, sin requerir traslado hospitalario.

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue controlado en su totalidad, evitando daños mayores. Posteriormente, personal de Protección Civil brindó recomendaciones a los propietarios del inmueble sobre el manejo adecuado de cilindros de gas, con el objetivo de prevenir situaciones similares.

El hecho generó la salida de numerosos vecinos de sus viviendas, quienes se concentraron en las calles para observar la movilización y mantenerse informados.

Autoridades pidieron revisar instalaciones y cilindros de gas. / Israel Lozano

Cabe destacar que este incidente ocurre en un contexto reciente de preocupación en el mismo fraccionamiento, ya que hace apenas unos días se registró otro incendio de vivienda a pocas cuadras del lugar, el cual dejó a una mujer y sus dos hijos con quemaduras de gravedad, quienes tuvieron que ser trasladados en helicóptero a diferentes hospitales para su atención médica.

Las autoridades exhortan a la población a revisar periódicamente sus instalaciones de gas y reportar cualquier anomalía, a fin de evitar riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las familias.

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JGH