¿Cuándo termina la ola de calor 2026? Esta es la fecha en que se refrescará el país

Las altas temperaturas, que han superado los 40 grados centígrados en algunos estados de la República, registrarán un descenso importante a partir de este viernes 1 de mayo por la entrada de un nuevo Frente Frío a territorio nacional.

La ola de calor que actualmente se encuentra afectando al país, sus efectos se pueden sentir en 23 entidades, se mantendrá hasta el 30 de abril provocando temperaturas entre 40 y 45 grados en algunos puntos estos estados: Guerrero, Sonora, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila.

También en Nuevo León, Tamaulipas , San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante estas condiciones extremas de calor, Protección Civil recomienda a todo la población en el país no exponerse a los rayos del sol, principalmente entre las 11:00 y 16:00 horas, así como buscar espacios con sombra e hidratarse constantemente para evitar un golpe de calor.

De acuerdo con el pronóstico a 96 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones de calor extremo empezarán a disminuir ya que se presentarán lluvias, rachas de viento, incluso en algunos estados caerá granizo.

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¿Qué esperar del Frente Frío N. 48? Este es el pronóstico

El nuevo Frente Frío entrará por el norte del país este viernes 1 de mayo, cuando los efectos de la ola de calor comenzarán a disminuir de manera gradual y todo el territorio nacional experimentará efectos refrescantes.

El Frente Frío no. 48 estará impulsado por una masa de aire polar. Este sistema frontal interactúa con una línea seca y la corriente en chorro subtropical. El choque entre la masa de aire frío y el calor acumulado generará inestabilidad atmosférica.

Este fenómeno provocará un descenso gradual de las temperaturas. También se espera que se desarrollen tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h en algunas regiones.

Para el fin de semana del mega puente, sábado 2 y domingo 3 de mayo, se pronostican chubascos, incluso lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes estados del país, con lo que continuará el descenso del calor en todo el territorio nacional.

El viernes, el Frente Frío, recorrerá el norte y noreste de México; el sábado, se desplazará por el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes.

Durante el domingo, se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el sureste del país y mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional.