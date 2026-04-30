Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian a menos de tres años de su llegada al altar

Luego de varios rumores en las redes sociales, este jueves 30 de abril, se dio a conocer que el actor Alexis Ayala está pasando por momentos muy complicados a nivel personal, pues se confirmó que estaría en un proceso de divorcio con la actriz Cinthia Aparicio. Recordemos que, la pareja decidió unirse en matrimonio en noviembre del 2023.

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Aunque en su momento eran la pareja del momento, todo parece indicar que las cosas no funcionaron de la mejor forma. Por medio de la revista ‘Caras’, el actor rompió el silencio y compartió que se encuentra en un proceso de divorcio de Cinthia Aparicio. Es importante mencionar que, desde hace unas semanas la pareja no tenía apariciones públicas juntos, lo que comenzó a generar muchas especulaciones.

"Alexis Ayala nos habla sobre su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio", dice el título de la nota.

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Además, el actor otorgó una entrevista a Televisa, en donde aparentemente habría asegurado que no había aparecido en varios eventos juntos por la agenda laboral que los dos tienen, pero fue hasta la publicación del día de hoy que los rumores llegaron a su final.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales tomaron la decisión de separarse, aunque la actriz no ha mencionado algo sobre esta situación.

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