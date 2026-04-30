Emiliano Aguilar revela que su colaboración con Cazzu fue cancelada; ¿qué sucedió?

El rapero Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ha confirmado recientemente que su esperada colaboración musical con la artista argentina Cazzu ha sido cancelada, al menos por el momento. Tras varios días de especulaciones y un anuncio inicial que generó gran revuelo mediático, el cantante explicó los motivos detrás de este tropiezo.

El músico comentó recientemente que la colaboración era un proyecto real, sin embargo, debido a personas externas el dueto se tuvo que cancelar. Fue por medio de sus redes sociales que Emiliano se mostró molesto por la situación, y se defendió de aquellos usuarios que lo llamaron “mentiroso”.

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¿Por qué la colaboración de Cazzu y Emiliano Aguilar se canceló?

Según las declaraciones de Emiliano realizadas el 29 de abril de 2026, la colaboración era un proyecto real y serio que ya contaba con acercamientos formales. Sin embargo, todo se desmoronó debido a un altercado durante una conferencia de prensa reciente. El cantante señaló directamente a su exmánager, Tony Rocks.

De acuerdo con Aguilar, un miembro del equipo de trabajo de Cazzu se encontraba presente en dicha conferencia para finalizar los detalles del dueto. No obstante, Tony Rocks intervino de manera agresiva, arrebatando micrófonos y generando un ambiente de conflicto que incomodó a los representantes de la "Nena Trampa".

Este comportamiento provocó que el equipo de la argentina decidiera retirarse, Emiliano utilizó sus redes sociales y encuentros con la prensa para aclarar que el dueto no fue una estrategia de publicidad ni para ganar seguidores. "Sí se iba a hacer. Te lo juro que sí se iba a hacer... pero por Tony Rocks, que la regó, no se hizo", comentó el artista.

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