Integrante de 'La Mansión VIP' tuvo un fuerte accidente en el reality, este es su estado de salud

El día de ayer, los integrantes de ‘La Mansión VIP’ estaban realizando unas actividades recreativas; sin embargo, no esperaban que las cosas resultaran mal, pues la creadora de contenido Eli Esparza sufrió un accidente por lo que podría salir del reality.

Todo parecía una actividad normal en la que varios integrantes estaban participando, la cual consistía en resbalarse en el piso enjabonado de la cocina junto a Sol León, Agustín Fernández y Carlos Alberto. Sin embargo, cuando fue impulsada, la joven se golpeó en la cabeza, por lo que estuvo varios minutos en el suelo.

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¿Cuál es el estado de salud de Eli Esparza?

Tras ver esta situación, su compañero Naím Darrechi fue el primero en ayudarla, aunque después entró la atención médica de la producción. Una vez que fue atendida, la joven regresó con unos vendajes en la zona de la cabeza y el hombro; aunque reveló que podría salir de ‘La Mansión VIP’, esto para poder hacerse unos estudios.

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“Me van a hacer rayos X porque no puedo mover el codo. Me dí en el mero codo, no lo puedo mover. Si sí estoy lastimada, me voy a tener que ir de ‘La mansión’. Traigo un golpe hasta la espalda, el codo porque me golpee. Pegó la cabeza en la pared. Yo sé que, si me fracturo, me voy a ir.”

Un médico, tiene que checarla, estuvo fuerte el golpe #lamansiónvip pic.twitter.com/MZv5ALpr46 — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 29, 2026

Sin embargo, ella se mostró muy triste, porque quiere continuar en el reality, por lo que recibió el apoyo de sus compañeros.

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