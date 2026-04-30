Denuncian abandono y falta de medicamentos en casa de salud de Escárcega

La casa de salud de la colonia rural La Chiquita, aunque cuenta con la visita de un doctor cada mes o dos meses que atiende consultas en el edificio lleno de maleza, enfrenta el problema de que no cuentan con medicamentos y los habitantes se han visto en la necesidad de comprarlos.

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Aparte de que el frente de la casa de salud se encuentra con maleza, se pudo averiguar entre los colonos que cuentan con la visita de un doctor cada mes y a veces tarda en llegar hasta dos meses a la localidad para que puedan consultar, pero en nada les ayuda que sean atendidos de algún padecimiento médico menor.

En caso de que se presente una grave enfermedad o que se lesione un habitante, no puede ser atendido debido a que no cuentan en ese momento, y más en la noche, con personal médico, debido a que no se mantiene en la colonia; es de paso y esa situación los ha perjudicado de gran manera.

Pero el problema más grave es que de nada sirve que tengan consulta con el doctor y les entregue la receta cuando la casa de salud no cuenta con medicamentos. Igual, en caso de una urgencia médica, tienen que viajar hasta la cabecera municipal, que se encuentra alejada de la colonia dos kilómetros, pero todavía para ser atendidos en el hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, es un kilómetro más debido a que se encuentra afuera de la ciudad.

No se puede hablar de acudir a una clínica particular debido a que la atención médica cuesta mucho dinero, el cual la mayoría de los habitantes no cuenta con recursos económicos, y menos cuentan con vehículos para trasladarse hasta el hospital público. Ante estos problemas, los colonos hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud para que cuenten con personal médico en la casa de salud y sobre todo con los medicamentos que desde hace años no tienen en existencia en este lugar.

En caso de urgencias médicas tienen que viajar hacia la ciudad y esto requiere muchos gastos económicos, con los cuales en su mayoría no cuentan. De nada sirve que tengan casa de salud cuando se encuentra abandonada y solo de vez en cuando se presenta un doctor, pero solo de visita, y en nada ayuda al no haber medicinas.

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JGH