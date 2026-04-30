Localizan sin vida a una mujer dentro de un centro de hospedaje en Tulum

Una mujer fue localizada sin vida al interior de una habitación de un centro de hospedaje en la zona costera de Tulum, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal ministerial durante las primeras horas de este jueves.

De acuerdo con reportes preliminares, el hallazgo ocurrió dentro del hotel Kanan Tulum Hotel, donde trabajadores del lugar alertaron a las autoridades tras detectar que la huésped no respondía. Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que el fallecimiento podría estar vinculado a una posible sobredosis; no obstante, esta versión aún no es concluyente y deberá ser confirmada mediante los estudios periciales correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se hicieron cargo de la escena, llevando a cabo el procesamiento del lugar y la recolección de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, se inició la carpeta de investigación bajo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

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Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada de manera oficial. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, la cual determinará con precisión las causas del deceso.

El caso permanece en desarrollo, mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer si existió algún factor adicional relacionado con la muerte de la mujer en este destino turístico del Caribe mexicano.