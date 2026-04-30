Canaco Mérida anuncia la primera Expo Universidad 2026 para orientar a jóvenes en su futuro académico

Con el objetivo de acercar a los jóvenes a la oferta educativa y ayudarles a tomar una de las decisiones más importantes de su vida, la Canaco Servytur Mérida presentó la primera edición de la Expo Universidad 2026, un evento que reunirá a instituciones de educación superior en un solo espacio.

Durante el anuncio, el presidente del organismo empresarial, José Enrique Molina Casares, destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la formación profesional en el estado, al considerar que “el futuro de Yucatán se construye desde la educación y no se improvisa”.

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La Expo Universidad se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio en el Centro de Convenciones de la Canaco, en un horario de 11:00 a 19:00 horas. El evento será un punto de encuentro entre universidades, estudiantes y familias, con el propósito de brindar orientación directa sobre opciones académicas y profesionales.

Por su parte, el presidente del Comité de Escuelas de Educación Superior del organismo, Eduardo Urias Escalante, enfatizó que la expo no será únicamente una muestra institucional, sino una experiencia integral para los asistentes.

Detalló que durante los dos días del evento participarán universidades públicas y privadas con una oferta académica diversa, que incluirá licenciaturas y posgrados alineados a las necesidades actuales del mercado laboral.

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Además, se contemplan conferencias de alto nivel con ponentes nacionales e internacionales, enfocadas en inspirar y orientar a las nuevas generaciones. Urias Escalante adelantó que se espera la asistencia de alrededor de mil estudiantes, aunque subrayó que el objetivo principal es generar un impacto significativo en cada uno de ellos, brindándoles claridad y motivación para definir su camino profesional.

Finalmente, los organizadores hicieron un llamado a instituciones educativas, preparatorias y jóvenes interesados a sumarse a esta iniciativa, que busca reducir la brecha de información y abrir oportunidades para las futuras generaciones en Yucatán.